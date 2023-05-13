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Транспорт

Парад ретропоездов проходит в честь дня рождения метро Москвы

Парад ретропоездов проходит в честь дня рождения метро Москвы

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Парад ретропоездов проходит в честь дня рождения столичного метрополитена. Любой желающий может не только осмотреть вагоны, но и прокатиться в них.

Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, в параде принимают участие 7 составов. Они будут ходить против часовой стрелки все выходные с 09:00 до 20:00. В ретропоезде "Сокольники" можно ощутить себя одним из первых пассажиров московского метро. Там сохранились мягкие сидения и уютные бра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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