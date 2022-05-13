Телезрителям рассказали, какие необычные вещи москвичи забыли в метро в майские праздники

Весла для лодки, пюпитр, укулеле, сосновые шишки и другие небанальные вещи москвичи забыли в метро в период майских праздников.

Как рассказали в пресс-службе столичной подземки, с начала года на склады метрополитена поступило почти 8 тысяч предметов. По поводу забытых личных вещей нужно обращаться в контакт-центр, там укажут куда именно их отвезли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.