Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Казань

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Казань можно несколькими авиаперевозчиками.

S7 снизил цену на 200 рублей, сейчас билет можно купить за 5 708 рублей. Почти на четыре тысячи рублей снизил цену "Аэрофлот". Обновленное предложение – 4 000 рублей.

"Победа" увеличила стоимость минимального тарифа, теперь билет можно купить за 4 999 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.