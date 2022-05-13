Перевод самолетов в российский реестр планируют завершить в ближайшее время – Савельев

Перевод самолетов российских авиакомпаний в отечественный реестр планируют завершить в ближайшее время. Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

В России наблюдается небольшой рост безработицы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Страховая компания Allianz продолжает выполнять обязательства по контрактам в РФ, но судьба подразделений неизвестна. Об этом сообщил представитель компании.