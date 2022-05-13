Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Сочи

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Сочи можно рейсами нескольких авиаперевозчиков.

S7 на тысячу рублей снизил стоимость, сейчас билет можно купить за 5 698 рублей. У "Аэрофлота" билеты подорожали на 2 тысячи рублей, сейчас они стоят 8 044 рубля.

У "Победы" на прошлой неделе билеты можно было приобрести за 2 599 рублей, а теперь – за 3 699 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

