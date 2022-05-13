"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа рейсов в Турцию

Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 мая увеличит количество рейсов в Стамбул и Анталью. Они будут выполняться до трех полетов в день.

Как уточняется, полеты будут выполняться на самолетах Airbus A330. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.