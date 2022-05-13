"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Турцию с 27 мая

С 27 мая авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Москвы в Турцию до трех полетов в день, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться в Стамбул и Анталью на самолетах Airbus A330. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.