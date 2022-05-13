Концерн Siemens прекратит обслуживание поездов РЖД

Немецкий концерн Siemens сворачивает промышленную деятельность в России. И теперь компания РЖД будет обслуживать "Сапсаны" и "Ласточки" самостоятельно.

Уже с 13 мая немецкий концерн расторгает все договоры с "Российскими железными дорогами" и прекращает техобслуживание поездов. Также компания выйдет из совместных предприятий.

При этом решение об уходе не распространяется на компанию по производству медоборудования. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

