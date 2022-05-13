Власти Швеции отклонили заявку "Аэрофлота" на выполнение регулярных рейсов в страну

Власти Швеции отклонили заявку авиакомпании "Аэрофлот" на выполнение регулярных рейсов Москва – Стокгольм – Москва в летний период.

Отказ в Швеции объяснили санкциями ЕС, которые запрещают российским самолетам садиться, взлетать или летать над территорией Евросоюза. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

