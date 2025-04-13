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13 апреля, 09:15

Транспорт

Москвичам рассказали об изменениях в работе транспорта в пасхальные праздники

Москвичам рассказали об изменениях в работе транспорта в пасхальные праздники

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В связи с Вербным воскресеньем столичный общественный транспорт работает по измененному графику. В городе запустили специальные маршруты, связывающие станции метро, МЦД и остановки с самыми большими кладбищами.

Такие рейсы запустят и в другие православные праздники – на Пасху, Красную горку и Радоницу. Помимо этого, в пасхальную ночь почти 150 востребованных автобусов, электробусов и трамваев будут работать до 03:30. По-прежнему будут доступны также 18 постоянных ночных маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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