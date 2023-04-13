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Экономика

Новости часа: все турникеты метро и МЦК начали принимать оплату банковскими картами

Новости часа: все турникеты метро и МЦК начали принимать оплату банковскими картами

Новости часа: в Москве появились украшения к старту фестиваля "Пасхальный дар"

Максимальную разрешенную скорость увеличат на трассе М11 "Нева" с 15 апреля

Москвичам предложили угадать станцию БКЛ на северо-востоке столицы

Новости часа: глава Роспотребнадзора заявила о быстрой локализации очагов кори

Для автовокзалов Москвы разработали единую маршрутную схему

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"Актуальный репортаж": кто работает на станциях БКЛ

Дептранс сообщил, что 45 новых выделенных полос появилось в столице за 2022 год

Московские мотоспасатели начали подготовку к открытию сезона

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все турникеты метро и МЦК, а их почти четыре тысячи, теперь принимают оплату за проезд банковскими картами. Об этом сообщил Дептранс.

Число облагаемых "налогом на роскошь" моделей автомобилей в России за год выросло на треть. Это следует из документа Минпромторга.

На рынке могут появиться полисы ОСАГО с периодом использования защиты на один месяц. Об этом заявил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

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