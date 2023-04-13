Новости часа: все турникеты метро и МЦК начали принимать оплату банковскими картами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все турникеты метро и МЦК, а их почти четыре тысячи, теперь принимают оплату за проезд банковскими картами. Об этом сообщил Дептранс.

Число облагаемых "налогом на роскошь" моделей автомобилей в России за год выросло на треть. Это следует из документа Минпромторга.

На рынке могут появиться полисы ОСАГО с периодом использования защиты на один месяц. Об этом заявил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.