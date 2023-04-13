Для автовокзалов Москвы разработали единую маршрутную схему

Для столичных автовокзалов разработали единую маршрутную схему, рассказал заммэра Максим Ликсутов. Пассажиры автовокзала "Ценатральный" уже могут ее изучить – карта появились в зоне ожидания.

Состоит она из трех блоков. Первый – это общая навигация, где каждый терминал и его география перевозок выделена отдельным цветом. Второй блок более детально рассказывает о каждом из шести автовокзалов города. Третий блок посвящен тематическим маршрутам и экскурсионным направлениям.

Каждый день междугородними автобусами из Москвы и обратно пользуются более восьми тысяч пассажиров. Как ожидается, навигация для них теперь станет понятнее и проще. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.