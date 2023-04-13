Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:45

Транспорт

Для автовокзалов Москвы разработали единую маршрутную схему

Для автовокзалов Москвы разработали единую маршрутную схему

Новости часа: устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев получил пожизненный срок

"Актуальный репортаж": кто работает на станциях БКЛ

Дептранс сообщил, что 45 новых выделенных полос появилось в столице за 2022 год

Московские мотоспасатели начали подготовку к открытию сезона

ФНС опубликовала список автомобилей, которые будут облагаться налогом на роскошь

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 124 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Беговой улице и проспекте Мира

Для столичных автовокзалов разработали единую маршрутную схему, рассказал заммэра Максим Ликсутов. Пассажиры автовокзала "Ценатральный" уже могут ее изучить – карта появились в зоне ожидания.

Состоит она из трех блоков. Первый – это общая навигация, где каждый терминал и его география перевозок выделена отдельным цветом. Второй блок более детально рассказывает о каждом из шести автовокзалов города. Третий блок посвящен тематическим маршрутам и экскурсионным направлениям.

Каждый день междугородними автобусами из Москвы и обратно пользуются более восьми тысяч пассажиров. Как ожидается, навигация для них теперь станет понятнее и проще. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика