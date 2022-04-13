Телезрителям рассказали о главных новостях за последний час

От площади трех вокзалов до Бульварного кольца можно будет доехать в два раза быстрее и при этом не спускаться в метро. Новую трамвайную линию построят в столице. Она создаст в городе дополнительные радиальные маршруты. Забота об экологии – двойная. По новой ветке запустят современные составы, а при строительстве путей используют переработанный пластик.

Общественный транспорт москвичи выбирают все чаще. В этом году жители столицы совершили больше поездок, чем в прошлом. В 2021 году было совершено 850 миллионов поездок, а в этом году за аналогичный период – уже 919 миллионов. Количество автомобильных поездок при этом снизилось на 5%. Все рекорды были побиты 18 марта. В этот день автобусами, трамваями, метро, МЦК и МЦД воспользовались 12 миллионов раз.

Военнослужащие Росгвардии с помощью беспилотников обнаружили в Харьковской области опорный пункт националистов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тем временем в Подмосковье набирает обороты половодье, и из-за предстоящих сильных дождей ситуация там может заметно ухудшиться.

На время паводка в столице усилили контроль качества водопроводной воды. Теперь пробы берут дважды в сутки. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. На усиленный режим работы перевели сотрудников лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны. Пробы берут в устьях и притоках малых рек, что важно – на разной глубине. Это помогает получить объективную информацию, уточнили в правительстве города. Изучают образцы и вручную, и с помощью автоматических анализаторов.

Как сообщили в Минобороны, Россия нанесет удары по центрам принятия решений, если Украина не прекратит попытки диверсий и ударов по объектам на российской территории.

Станцию метро "Яхромская" строители уже готовят к отделке. Ее и весь новый участок салатовой ветки планируют запустить в следующем году. Это позволит существенно разгрузить Дмитровское шоссе и облегчить путь на работу как минимум для полумиллиона жителей севера столицы и ближайшего Подмосковья.

Российские туроператоры планируют запустить новые чартеры на Камчатку, Северный Кавказ и в Карелию. Об этом рассказали в Ростуризме. Как отмечается, в чартерную программу войдут почти все федеральные округа. Ранее также стало известно, что правительство собирается дополнительно выделить 3,4 миллиарда рублей на продление программы туристического кешбэка.

Тем временем москвичи присматривают себе и туры за рубеж. Многие уже вовсю планируют не только путешествия на майские, но и на летний отпуск.

Объема бумаги в стране достаточно для печатной отрасли, заявили в Минцифры. Еще недавно в некоторых регионах был дефицит, но проблему пообещали решить, как и вопрос с ценами.

В Москве одобрили программу онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса. Документ подписал Сергей Собянин. Занять деньги смогут представители всех сфер экономики на любые цели. Конечная ставка онлайн-кредитов – 13,5%. Максимальный размер займа – пять миллионов рублей. Субсидировать процентную ставку будут в течение девяти месяцев.

Чтобы получить кредит не нужно ни залога, ни поручительства, ни долгого сбора документов. Как правило все необходимые бумаги у банков, где открыт расчетный счет, уже есть. Если подаете впервые, то тогда нужны будут только паспорт и учредительные документы. Оформить кредит можно за 1–3 дня, проверка и решение – автоматические. Сейчас займы онлайн выдают восемь банков.

Министр спорта РФ Олег Матыцин утвердил федеральный стандарт подготовки по конному спорту. За последние пять лет число профессиональных наездников в России увеличилось больше чем втрое.

В Москве появился гид по антикризисным мерам поддержки для предпринимателей. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина. Сборник "Алгоритмы для бизнеса" поможет сориентироваться в меняющемся законодательстве и всех субсидиях, льготах и грантах, которые город предоставляет для борьбы с последствиями санкций.

Кроме того, найти в сборнике можно ответы на самые частые вопросы про трудовые отношения. Посмотреть и скачать его можно на странице горячей линии для бизнеса. Во время пандемии готовили похожий справочник. Им воспользовались более 20 тысяч раз.

Украинская сторона направляет усилия не на заключение договоренностей с Россией, а на затягивание переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Специалисты Третьяковской галереи оценили состояние картин, которые задержались на таможне из-за санкций. Их выставляли в Италии, и чтобы вернуться обратно в Россию полотнам пришлось преодолеть долгий путь. Между тем, из-за рубежа вернулись еще не все произведения искусства.

Столичные музеи, парки, библиотеки и культурные центры подготовили программу к Дням исторического и культурного наследия. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Экскурсии, лекции, спектакли пройдут 17 апреля на 50 площадках города. Всего состоится больше 140 познавательных мероприятий. Зарегистрироваться на них можно на сайтах музеев и выставок.

Также культурная программа запланирована на 21 мая. Расписание и регистрация на этот день будут открыты 11 мая. Дни исторического и культурного наследия – познавательная акция правительства Москвы. Ее проводят в столице с 2001 года. В это время для москвичей открываются старинные усадьбы и особняки, музеи, библиотеки и другие площадки. Посетить их можно бесплатно.

Следственный комитет возбудил пять дел после осквернения памятников советским воинам в странах Европы.

Вооруженные силы России уничтожили за день 36 военных объектов на Украине – Минобороны.

Рубль незначительно снизился 13 апреля к доллару и евро.

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