Парад трамваев пройдет в Москве 16 апреля. Маршрут трамваев будет пролегать от депо имени Баумана до Останкинского пруда.

Жители столицы смогут увидеть 8 исторических вагонов разных эпох, самому старому из которых 114 лет.

Кроме того, в депо имени Баумана будет открыта выставка, на которой москвичи смогут увидеть 15 моделей вагонов. Там же гостей будут встречать и музыканты проекта "Музыка в метро".