Туроператоры РФ запустят новые чартеры на Камчатку, Северный Кавказ и в Карелию

Российские туроператоры планируют запустить новые чартеры на Камчатку, Северный Кавказ и в Карелию. Об этом рассказали в Ростуризме.

Отмечается, что в чартерную программу войдут почти все федеральные округа.

Ранее также стало известно, что правительство собирается дополнительно выделить три с половиной миллиарда рублей на продление программы туристического кешбэка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.