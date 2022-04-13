Жители Москвы стали чаще пользоваться общественным транспортом

В Москве растет популярность общественного транспорта. Жители столицы в 2022 году совершили больше поездок, чем в 2021-м. Об этом сообщили в Дептрансе.

В 2021 году было совершено 850 миллионов поездок, а в 2022-м за аналогичный период – 919 миллионов поездок.

Количество автомобильных поездок при этом снизилось на 5%. Кроме того, в столичном Дептрансе подсчитали, что все рекорды побиты 18 марта. В этот день автобусами, трамваями, метро, МЦК и МЦД воспользовались 12 миллионов раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.