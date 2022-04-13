Поезда задерживаются на Замоскворецкой линии метро

Поезда задерживаются на южном участке Замоскворецкой линии московской подземки из-за проверки одного из составов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"На южном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", – говорится в публикации.

Уточняется, что от станции "Новокузнецкая" до "Орехова" движение приостановлено полностью. В обратном же направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.