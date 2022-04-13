Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Уфу

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Уфу можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

У S7 билеты стоят 5 272 рубля. "Аэрофлот" предлагает улететь за 7 248 рублей. Ранее билеты продавали за 6 498 рублей. У "Победы" стоимость билетов начинается от 2 699 рублей за билет, ранее они стоили 3 199 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.