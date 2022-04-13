В Домодедово назвали самые популярные направления в 2022 году

В аэропорту Домодедово рассказали о самых популярных направлениях 2022 года. В топ-3 вошли Сочи, Санкт-Петербург и Новосибирск. Туда перевезли порядка 745 тысяч человек. Это примерно 126 рейсов каждую неделю.

Также в числе популярных маршрутов – Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань. Летят москвичи и в Калининград, Уфу, Самару и Иркутск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.