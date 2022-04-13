Систему оплаты free flow введут на северном дублере Кутузовского проспекта в Москве

На северном дублере Кутузовского проспекта будет работать бесконтактная система оплаты проезда. Это позволит значительно сэкономить время водителей. Такая система полезна и для экологии города.

В пресс-службе комплекса экономической политики сообщили, что это позволит отказаться от строительства традиционного пропускного пункта и избежать вырубки деревьев.

Кроме того, машины не будут останавливаться для оплаты, а это позволит снизить до минимума выбросы выхлопных газов. Оплатить проезд можно будет двумя способами – с помощью транспондера или в личном кабинете на специальном сайте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

