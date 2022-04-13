Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Мурманск

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Мурманск можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

У S7 минимальный тариф подорожал на 5 тысяч рублей. Билет на этой неделе стоит 12 546 рублей. "Аэрофлот" тоже поднял цену – 8 122 рубля вместо 6 537 рублей.

У "Победы" тариф подорожал на 3 тысячи рублей и сейчас билет можно купить за 7 799 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

