Правительство Москвы приняло меры по поддержке транспортной отрасли в санкционный период

В столичном правительстве решили, как поддержать транспортную отрасль в санкционный период. Ранее ряд зарубежных производителей перестали сотрудничать с Россией. При этом уже в ближайшие годы Москве потребуются тысячи новых машин и вагонов.

Как теперь будут обновлять городской транспорт? Вырастут ли цены на проезд? Подробности – в эфире телеканала Москва 24

