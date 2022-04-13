Авиакомпания EgyptAir возобновит регулярные рейсы между Каиром и Москвой с 15 апреля.

Добраться до Египта в майские праздники, по данным АТОР, обойдется примерно в 65 тысяч рублей в одну сторону. В воздухе также придется провести больше времени. Из-за облета Украины путь займет пять с половиной часов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24



