"Актуальный репортаж": московскому трамваю исполнится 125 лет в 2024 году

В 2024 году московскому трамваю исполнится 125 лет. За это время он прошел путь от конной повозки до последнего слова техники.

История этого общественного транспорта начинается с 1872 года. Первые столичные трамваи тянули лошади, причем вагоны были деревянными. А электрические трамваи появились позднее – в 1899 году.

Каким был советский трамвай РВЗ-6 1960 года выпуска? Подробнее об истории одного из самых любимых видов транспорта жителей столицы – в эфире телеканала Москва 24.