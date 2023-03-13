Новости часа: проект по проверке полисов ОСАГО через дорожные камеры готов к запуску

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект по проверке полисов ОСАГО через дорожные камеры готов к запуску. О готовности сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Росавиация в 2023 году проработает возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Южную Корею и Саудовскую Аравию. Об этом сообщили представители ведомства.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снижается и не превышает эпидпорога. Таковы данные Роспотребнадзора.