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Новости

Новости

13 марта, 16:30

Общество

Новости часа: уголовное дело о нарушении правил безопасности завели после инцидента с БКЛ

Новости часа: уголовное дело о нарушении правил безопасности завели после инцидента с БКЛ

СК возбудил уголовное дело после задержки движения на БКЛ метро

СК возбудил уголовное дело после задержки движения на БКЛ метро

Синоптики предупредили москвичей о ветре до 14 метров в секунду

Движение по Большой кольцевой линии метро полностью восстановлено

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве соцобъектов по проектам развития территорий

Заторы до 8 баллов ожидаются вечером 13 марта в столице

Открытие БКЛ сделало доступными для пассажиров новые пересадки на МЦД-2

Новый пригородный вокзал Очаково открылся после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело о нарушении правил безопасности на стройке завели после приостановки движения на участке БКЛ. Об этом заявили в СК РФ.

Минпромторг РФ добавил в перечень параллельного импорта более 10 автомобильных брендов. Об этом говорится в письме министерства.

В среду, 15 марта, в Москве потеплеет до 7 градусов. Таковы данные Гидрометцентра.

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транспортэкономикаобществопогодавидеоРоман Карлов
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