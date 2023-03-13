Новости часа: уголовное дело о нарушении правил безопасности завели после инцидента с БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело о нарушении правил безопасности на стройке завели после приостановки движения на участке БКЛ. Об этом заявили в СК РФ.

Минпромторг РФ добавил в перечень параллельного импорта более 10 автомобильных брендов. Об этом говорится в письме министерства.

В среду, 15 марта, в Москве потеплеет до 7 градусов. Таковы данные Гидрометцентра.