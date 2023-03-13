Движение по Большой кольцевой линии метро полностью восстановлено. Утром в понедельник, 13 марта, поезда не ходили на участке от "Новаторской" до "Аминьевской". В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Дело в том, что поезда не ходили в штатном режиме из-за нарушения правил безопасности на коммерческой стройке.

Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов объяснил, что компания "Донстрой" без согласования с Московским метрополитеном организовала бурильные работы над тоннелем метро между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.