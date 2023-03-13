12:00Город
Новый пригородный вокзал Очаково открылся после реконструкции
Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.
В Москве после реконструкции открыли пригородный вокзал Очаково. Это 15-й современный вокзал на Калужском направлении МЖД, который станет частью МЦД-4.
Кроме самих перронов, теперь укрытых навесом, на станции появился вестибюль, который выполняет функцию надземного перехода. Все работы заняли меньше года.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.