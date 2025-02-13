Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

Масштабное обновление проходит на Ленинградском вокзале Москвы. После модернизации он станет комфортнее для пассажиров. Залы ожидания увеличатся в три раза, а спуститься в метро можно будет не выходя на улицу.

На подготовку встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут потребоваться как недели, так и месяцы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. О возможной встрече главы стран поговорили по телефону накануне.

Между тем в Кремле отметили, что Путин будет рад приветствовать в Москве Трампа и других лидеров государств, если они решат приехать на 80-летие Победы.

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