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13 февраля, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

"Мой район. Новости": площадь Ленинградского вокзала увеличится трое после обновления

Около 60 зарядок для электромобилей установят в Москве в течение месяца

Новости часа: Ленинградский вокзал станет максимально комфортным для пассажиров

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

На "Академической" строят пересадку на Троицкую линию метро

Каждый третий таксист Москвы и Подмосковья прошел аттестацию

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Масштабное обновление проходит на Ленинградском вокзале Москвы. После модернизации он станет комфортнее для пассажиров. Залы ожидания увеличатся в три раза, а спуститься в метро можно будет не выходя на улицу.

На подготовку встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут потребоваться как недели, так и месяцы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. О возможной встрече главы стран поговорили по телефону накануне.

Между тем в Кремле отметили, что Путин будет рад приветствовать в Москве Трампа и других лидеров государств, если они решат приехать на 80-летие Победы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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