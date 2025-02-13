Каждый третий таксист Москвы и Подмосковья прошел аттестацию

В Москве и Подмосковье каждый третий водитель такси успешно прошел аттестацию. Пока она остается добровольной, но с 1 марта станет обязательной для всех, кто работает в сфере перевозок.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, ежедневно в столице на линии выходят более 100 тысяч таксистов, которые перевозят почти 2 миллиона пассажиров. Аттестация включает проверку знаний городской географии, инфраструктуры, правил перевозки и действий в экстренных ситуациях.

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