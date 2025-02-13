В Москве активно развивается сеть зарядных станций для электромобилей

С каждым годом в Москве становится больше электромобилей, а вместе с этим расширяется и инфраструктура для их зарядки. К 2030 году в городе планируется установить 30 тысяч зарядных станций, а также создать 500 электрохабов.

Эксперты отмечают, что переход на электротранспорт снижает уровень выбросов в атмосферу и делает поездки более экономичными. Развитие сети зарядных станций позволит водителям электромобилей преодолевать большие расстояния без привязки к конкретным локациям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.