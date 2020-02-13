Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Новые правила для аренды самокатов начнут действовать в новом сезоне. Взять самокат можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Это позволит ограничить доступ к аренде самокатов для детей и подростков.

"Заказ Москвы на поставку инновационной техники обеспечивает занятость в регионах и стимулирует развитие промышленности в стране. С 2023 года самый современный в мире наземный и речной электротранспорт впервые поехал в более чем 40 районах столицы. Благодаря этому передвижение по городу стало комфортнее, у пассажиров появились новые маршруты, сократилось влияние на экологию", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В московском метро стартовал 7-й сезон проекта, в котором принимают участие новые талантливые музыканты. Особое внимание заслуживают юные артисты, которые выступают на специальной площадке на станции метро "Лубянка".