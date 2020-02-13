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13 февраля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости мира: суда временно не пропускают через Босфор

Новости часа: почти 130 тыс раз москвичи обратились за госуслугами в сфере имущества

"Техно": российский электромобиль-гаджет "Атом" готов к серийному производству

Москва в "цифре". Серия 3. Транспорт и цифровая среда для жителей

"Мой район. Новости": схему движения изменят на площади Никитские Ворота с 15 февраля

"Техно": первый российский электромобиль "Атом" начали испытывать в Москве

Новости часа: коммунальный флот Москвы готовят к открытию навигации

Новые зарядные станции для электробусов появились в трех районах Москвы

В Москве установили 14 новых зарядных станций для электробусов

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Новые правила для аренды самокатов начнут действовать в новом сезоне. Взять самокат можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Это позволит ограничить доступ к аренде самокатов для детей и подростков.

"Заказ Москвы на поставку инновационной техники обеспечивает занятость в регионах и стимулирует развитие промышленности в стране. С 2023 года самый современный в мире наземный и речной электротранспорт впервые поехал в более чем 40 районах столицы. Благодаря этому передвижение по городу стало комфортнее, у пассажиров появились новые маршруты, сократилось влияние на экологию", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В московском метро стартовал 7-й сезон проекта, в котором принимают участие новые талантливые музыканты. Особое внимание заслуживают юные артисты, которые выступают на специальной площадке на станции метро "Лубянка".

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