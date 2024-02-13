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13 февраля, 23:30

Транспорт

Москвичам расскажут о развитии городского транспорта на выставке "Россия"

Москвичам расскажут о развитии городского транспорта на выставке "Россия"

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Новая программа о достижениях столицы в сфере транспорта стартовала на выставке "Россия" в пространстве Москвы на ВДНХ. Для гостей подготовили десятки мероприятий: лекции, мастер-классы с подарками, концерты от артистов проекта "Музыка в метро" и хора метрополитена.

Программа, посвященная московскому транспорту, на столичном стенде продлится с 13 по 25 февраля. Здесь также пройдут мероприятия для детей, например, юные посетители смогут собрать бумажный макет поезда "Москва-2020" или раскрасить карты "Тройка".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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