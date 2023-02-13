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Музей транспорта Москвы завершил реставрацию троллейбуса 70-х годов ХХ века

Музей транспорта Москвы завершил реставрацию троллейбуса 70-х годов ХХ века

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Музей транспорта Москвы завершил реставрацию троллейбуса ЗиУ-5Д, который выпускали в 70-х годах ХХ века. Спустя 30 лет после окончания службы ретро-экспонат снова вернется на улицы города и будет выполнять экскурсионные рейсы.

Троллейбус будет ходить на кольцевом маршруте "Т" по центру столицы. К тому же маршрут пройдет по Новорязанской улице, где в конце 2024 года откроется постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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