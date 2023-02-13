Число автоугонов в Москве сократилось на 93% за последние 10 лет. Такими данными поделился столичный департамент транспорта. По словам заммэра Максима Ликсутова, за 2022 год зафиксировано 948 угонов автомобилей. Это почти в 14 раз меньше, чем в 2012 году, когда система фотовидеофиксации только начала работать.

Как сообщил руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов, на данный момент в Москве работает около 4 000 камер. Они помогают не только контролировать соблюдение правил дорожного движения, но и находить угнанные автомобили.

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