На российских погранпунктах могут установить новую систему распознавания лиц

Автомобильные пункты пропуска на российских границах ждет обновление. В планах – оснастить их новой системой распознавания лиц. Об этом стало известно из данных портала госзакупок.

Депутаты считают, что это в разы упростит процедуру. Президент национальной ассоциации грузового транспорта Владимир Матягин также поддержал эту идею.

Где и когда появится нововведение? И для чего оно необходимо? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.