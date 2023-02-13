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Транспорт

На российских погранпунктах могут установить новую систему распознавания лиц

На российских погранпунктах могут установить новую систему распознавания лиц

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Автомобильные пункты пропуска на российских границах ждет обновление. В планах – оснастить их новой системой распознавания лиц. Об этом стало известно из данных портала госзакупок.

Депутаты считают, что это в разы упростит процедуру. Президент национальной ассоциации грузового транспорта Владимир Матягин также поддержал эту идею.

Где и когда появится нововведение? И для чего оно необходимо? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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