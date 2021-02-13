Дорожные заторы сохраняются в столице

Несмотря на вечер субботы, в городе по-прежнему заторы на дорогах. Сейчас их оценивают в 5 баллов. Серьезные заторы на внешней стороне кольцевой. Грузовики буксуют и мешают проезжать легковушкам.

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