Из-за снегопада в Домодедово переносятся рейсы

В Домодедово задерживались рейсы. Из-за снегопада постоянно чистят полосы и обрабатывают самолеты.

Некоторым вылет отложен более чем на 10 часов, сообщает РИА Новости.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.