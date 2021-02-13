В столичных аэропортах из-за непогоды задерживаются рейсы. Как говорят очевидцы, в аэропорту Домодедово образовался настоящий коллапс. Там скопилось очень много людей и много задержек рейсов.

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