Новости часа: в метро Москвы появится барельеф с подсветкой в форме Крыма

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Барельеф с подсветкой в форме Крыма появится в метро Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москомархитектура согласовала 129 архитектурных концепций социальных объектов в прошлом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 15 января до 15 октября 2025 года будут закрыты для движение участки в районе пересечения Московского скоростного диаметра (МСД) и Открытого шоссе. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

