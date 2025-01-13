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13 января, 22:30

Транспорт

Новости часа: в метро Москвы появится барельеф с подсветкой в форме Крыма

Новости часа: в метро Москвы появится барельеф с подсветкой в форме Крыма

"Московский патруль": авиадиспетчер Игорь Морозов рассказал о своей работе

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Новости часа: Сергей Собянин вручил премии журналистам Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Барельеф с подсветкой в форме Крыма появится в метро Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москомархитектура согласовала 129 архитектурных концепций социальных объектов в прошлом году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 15 января до 15 октября 2025 года будут закрыты для движение участки в районе пересечения Московского скоростного диаметра (МСД) и Открытого шоссе. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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