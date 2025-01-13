В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 января

Общая интенсивность трафика в Москве составляет 3 балла, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Наиболее плотное движение сейчас наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону ТТК, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером затруднения возможны на радиальных трассах в сторону области, а также на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе из-за дорожных работ.

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