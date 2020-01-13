Новости московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более 40 уникальных составов запустили в столичной подземке в 2024 году. Тематические поезда посвятили 650-летию Кирова, 89-летию Московского метрополитена, Дню Победы и не только. Чаще всего оформленные составы можно было увидеть на Арбатско-Покровской и Сокольнической линиях.

"В год 125-летия московского трамвая на улицах города прошли 3 парада этого вида транспорта. Они завершались выставкой редкой техники. Всего праздничные мероприятия посетили более 500 тысяч москвичей и туристов. По поручению Сергея Собянина мы активно развиваем столичный трамвай и бережно храним его историю", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Около 1 миллиона проходов по биометрии еженедельно совершали в столичном транспорте в декабре 2024 года. С момента запуска удобного платежного сервиса москвичи воспользовались им уже 137 миллионов раз.