Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Началась подготовка к строительству станций "Серебряный Бор" и "Строгино" новой линии Московского метрополитена. Станции спроектированы с платформами берегового типа, то есть с двумя путями посередине зала. Новая линия подземки протянется от делового центра "Москва-Сити" до микрорайона Рублево-Архангельское за МКАД.

"Город выделяет земельные участки для строительства различной коммерческой недвижимости: торгово-офисных зданий, спортивных и медицинских объектов, многофункциональных центров. По итогам 2024 года в результате торгов инвесторы арендовали 25 участков общей площадью свыше 12 гектаров. В столице появится более 292,3 тысячи квадратных метров новых объектов капитального строительства", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

На юге Москвы девелоперы строят 7 школ и детских садов, которые дадут городу почти 3 тысячи школьных и дошкольных мест. Новые объекты образования появятся в районах Нагатино-Садовники, Царицыно, Даниловском и в Чертанове Южном.