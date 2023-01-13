Контролеры проверили почти 8 млн пассажиров в Москве в 2022 году

Контролеры проверили почти восемь миллионов столичных пассажиров в 2022 году. Проверка проводилась в наземном транспорте и метро Москвы. Об этом сообщили в Дептрансе.

Также департамент провел опрос среди пассажиров наземного транспорта. Людям задавали вопрос, какие меры они считают самыми эффективными в борьбе с неоплаченным проездом. В исследовании приняли участие более шести тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.