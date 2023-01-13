Два человека пострадали из-за загоревшегося пауэрбанка в самолете в Тайване

Международный авиарейс отменили в Тайване из-за загоревшегося пауэрбанка для зарядки телефона. Инцидент произошел в самолете, который собирался лететь в Сингапур. Внешний аккумулятор вспыхнул, когда борт сингапурской авиакомпании уже выруливал на взлетную полосу. Два человека получили ожоги рук из-за зарядки.

Стюардессы оперативно потушили огонь, а пилоты вернули самолет к терминалу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.