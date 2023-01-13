Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Транспорт

Два человека пострадали из-за загоревшегося пауэрбанка в самолете в Тайване

Два человека пострадали из-за загоревшегося пауэрбанка в самолете в Тайване

Движение между станциями Хорошево и Крымская МЦК приостановят 21 января

Новости часа: в Москве задержаны 8 подозреваемых в обмане пенсионеров

Самолет рейса Бангкок – Москва экстренно сел в Самарканде из-за беременной на борту

Новости часа: аэропорт Шереметьево принял 17 самолетов из Петербурга из-за непогоды

Новости часа: Володин предложил лишать имущества россиян за оскорбление ВС РФ

Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за сильного ветра в Санкт-Петербурге

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 15 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

Международный авиарейс отменили в Тайване из-за загоревшегося пауэрбанка для зарядки телефона. Инцидент произошел в самолете, который собирался лететь в Сингапур. Внешний аккумулятор вспыхнул, когда борт сингапурской авиакомпании уже выруливал на взлетную полосу. Два человека получили ожоги рук из-за зарядки.

Стюардессы оперативно потушили огонь, а пилоты вернули самолет к терминалу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика