Движение между станциями Хорошево и Крымская МЦК приостановят 21 января

Движение поездов на участке между станциями Хорошево и Крымская Московского центрального кольца )МЦК) остановят на сутки 21 января. Станции МЦК Шелепиха, Деловой Центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина будут недоступны для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Специалисты займутся строительством пешеходного тоннеля на ТПУ "Тестовская", через который пройдет МЦД-4. Отмечается, что МЦК вернется к обычной работе утром 22 января.

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