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Общество

Новости часа: аэропорт Шереметьево принял 17 самолетов из Петербурга из-за непогоды

Новости часа: аэропорт Шереметьево принял 17 самолетов из Петербурга из-за непогоды

Новости часа: Володин предложил лишать имущества россиян за оскорбление ВС РФ

Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за сильного ветра в Санкт-Петербурге

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 15 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

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"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Аэропорт Шереметьево принял 17 самолетов из Петербурга из-за непогоды. О внеплановой посадке самолетов сообщили в РИА Новости.

Глава профильного комитета ГД РФ поддержит проект об упрощении трудоустройства подростков. Об этом заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Два человека погибли, шесть пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика под Пензой. О ДТП рассказали в региональном МВД.

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