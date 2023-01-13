Новости часа: аэропорт Шереметьево принял 17 самолетов из Петербурга из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Аэропорт Шереметьево принял 17 самолетов из Петербурга из-за непогоды. О внеплановой посадке самолетов сообщили в РИА Новости.

Глава профильного комитета ГД РФ поддержит проект об упрощении трудоустройства подростков. Об этом заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Два человека погибли, шесть пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика под Пензой. О ДТП рассказали в региональном МВД.