Завершился вывоз россиян из Казахстана самолетами Минобороны РФ

В министерстве обороны РФ заявили, что вывоз россиян из Казахстана самолетами завершается. Обстановка в Казахстане стабилизировалась.

С 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.