Жители Домодедова пожаловались на перебои в работе автобусных маршрутов. Ждать транспорт приходится по 40 минут и больше.

По словам пассажиров, автобусы теперь ходят не по расписанию, а по желанию водителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.