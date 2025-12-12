Средняя скорость движения на дорогах Москвы снизилась до 27 км/ч

Средняя скорость движения на дорогах в Москве снизилась до 27 километров в час. Передвигаться по городу порекомендовали на метро. Об этом предупредил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Интенсивный трафик на данный момент наблюдается на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Лужнецкой эстакады в оба направления, на Садовом кольце у Валовой улицы и на внутренней стороне МКАД рядом с Профсоюзной улицей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.